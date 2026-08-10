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Технический анализ Arbitrum (ARB) за сегодня

Технический анализ Arbitrum (ARB) за сегодня

Страница анализа Arbitrum предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ARB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Arbitrum ниже.

Изменение цены Arbitrum (ARB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08023--0,00%-11,77%-41,66%
Узнайте больше о цене Arbitrum

Технические индикаторы Arbitrum

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Arbitrum на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 3
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,08019
0,08017
R2
0,08017
0,08016
R1
0,08016
0,08015
PP
0,08014
0,08014
S1
0,08013
0,08013
S2
0,08011
0,08012
S3
0,0801
0,08011

Рыночные сигналы Arbitrum

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,58M
$42,12 M
$42,70 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$8,11 M
3-дневные активные продажи
$8,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,52M
7-дневные активные покупки
$48,03 M
7-дневные активные продажи
$48,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Arbitrum

Чистый притокЦена ARBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,08
2026-08-09$0,23 M0,08
2026-08-08-$0,21 M0,08
2026-08-07-$0,02 M0,08
2026-08-06-$0,14 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARB/USDT
$0,08023
$0,08023$0,08023
+2,00%
1.94M (USDT)
ARB/USDC
$0,08025
$0,08025$0,08025
+2,21%
719.62K (USDT)
ARB/USD1
$0,08011
$0,08011$0,08011
+1,89%
689.58K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ARB в USD

Сумма

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0,08023 USD

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