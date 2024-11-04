Что такое Apollo Name Service (ANS)

Сервис имен Apollo, известный как Star Protocol, является одним из крупнейших социальных приложений на LayerZero. ANS предлагает универсальный, омничейн сервис имен, поддерживающий более 40 блокчейнов, и в настоящее время обслуживает около 500 000 пользователей. ANS находится во главе интеграции DePIN и искусственного интеллекта, удовлетворяя растущую потребность в децентрализованных идентификаторах (DID) для миллиардов подключенных устройств по всему миру. Учитывая, что число подключенных устройств во всем мире оценивается в 30 миллиардов, ANS стремится предоставить масштабируемое, омничейн решение DID для каждого устройства и человека, обеспечивая бесшовные услуги идентификации в различных сетях на основе LayerZero.

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Apollo Name Service Прогноз Цены

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