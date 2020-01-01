Токеномика Apollo Name Service (ANS)
Информация о Apollo Name Service (ANS)
Сервис имен Apollo, известный как Star Protocol, является одним из крупнейших социальных приложений на LayerZero. ANS предлагает универсальный, омничейн сервис имен, поддерживающий более 40 блокчейнов, и в настоящее время обслуживает около 500 000 пользователей. ANS находится во главе интеграции DePIN и искусственного интеллекта, удовлетворяя растущую потребность в децентрализованных идентификаторах (DID) для миллиардов подключенных устройств по всему миру. Учитывая, что число подключенных устройств во всем мире оценивается в 30 миллиардов, ANS стремится предоставить масштабируемое, омничейн решение DID для каждого устройства и человека, обеспечивая бесшовные услуги идентификации в различных сетях на основе LayerZero.
Токеномика и анализ цен Apollo Name Service (ANS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apollo Name Service (ANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Apollo Name Service (ANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Apollo Name Service (ANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ANS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ANS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANS, изучите текущую цену ANS!
Как купить ANS
Заинтересованы в добавлении Apollo Name Service (ANS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ANS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Apollo Name Service (ANS)
Анализ истории цены ANS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ANS
Хотите узнать, куда может двигаться ANS? Наша страница прогноза цены ANS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Apollo Name Service (ANS)
Сумма
1 ANS = 0,004934 USD