Токеномика Apollo Name Service (ANS) Откройте для себя ключевую информацию о Apollo Name Service (ANS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apollo Name Service (ANS) Сервис имен Apollo, известный как Star Protocol, является одним из крупнейших социальных приложений на LayerZero. ANS предлагает универсальный, омничейн сервис имен, поддерживающий более 40 блокчейнов, и в настоящее время обслуживает около 500 000 пользователей. ANS находится во главе интеграции DePIN и искусственного интеллекта, удовлетворяя растущую потребность в децентрализованных идентификаторах (DID) для миллиардов подключенных устройств по всему миру. Учитывая, что число подключенных устройств во всем мире оценивается в 30 миллиардов, ANS стремится предоставить масштабируемое, омничейн решение DID для каждого устройства и человека, обеспечивая бесшовные услуги идентификации в различных сетях на основе LayerZero. Официальный сайт: https://star.co/ Whitepaper: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Купить ANS сейчас!

Токеномика и анализ цен Apollo Name Service (ANS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apollo Name Service (ANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,004934 $ 0,004934 $ 0,004934 Узнайте больше о цене Apollo Name Service (ANS)

Токеномика Apollo Name Service (ANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apollo Name Service (ANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANS, изучите текущую цену ANS!

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