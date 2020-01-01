Токеномика AptosLaunch Token (ALT) Откройте для себя ключевую информацию о AptosLaunch Token (ALT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AptosLaunch Token (ALT) AptosLaunch — это управляемая сообществом панель запуска, созданная на основе сети Aptos и поддерживающая экономику Aptos Web 3.0. Он стремится предоставить криптопроектам возможность повышать ликвидность на самом безопасном и масштабируемом блокчейне уровня 1 — Aptos. Официальный сайт: https://aptoslaunch.io/ Whitepaper: https://doc.aptoslaunch.io/ Обозреватель блоков: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Купить ALT сейчас!

Токеномика и анализ цен AptosLaunch Token (ALT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AptosLaunch Token (ALT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 211,20K $ 211,20K $ 211,20K Исторический максимум: $ 0,2385 $ 0,2385 $ 0,2385 Исторический минимум: $ 0,001752238012009886 $ 0,001752238012009886 $ 0,001752238012009886 Текущая цена: $ 0,002112 $ 0,002112 $ 0,002112 Узнайте больше о цене AptosLaunch Token (ALT)

Токеномика AptosLaunch Token (ALT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AptosLaunch Token (ALT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALT, изучите текущую цену ALT!

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