Токеномика AptosLaunch Token (ALT)

Токеномика AptosLaunch Token (ALT)

Откройте для себя ключевую информацию о AptosLaunch Token (ALT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch — это управляемая сообществом панель запуска, созданная на основе сети Aptos и поддерживающая экономику Aptos Web 3.0. Он стремится предоставить криптопроектам возможность повышать ликвидность на самом безопасном и масштабируемом блокчейне уровня 1 — Aptos.

Официальный сайт:
https://aptoslaunch.io/
Whitepaper:
https://doc.aptoslaunch.io/
Обозреватель блоков:
https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT

Токеномика и анализ цен AptosLaunch Token (ALT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AptosLaunch Token (ALT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 211,20K
$ 211,20K$ 211,20K
Исторический максимум:
$ 0,2385
$ 0,2385$ 0,2385
Исторический минимум:
$ 0,001752238012009886
$ 0,001752238012009886$ 0,001752238012009886
Текущая цена:
$ 0,002112
$ 0,002112$ 0,002112

Токеномика AptosLaunch Token (ALT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AptosLaunch Token (ALT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALT, изучите текущую цену ALT!

Как купить ALT

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История цены AptosLaunch Token (ALT)

Анализ истории цены ALT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.