Что такое Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus построил экологически чистый центр обработки данных для высокопроизводительных вычислений (HPC) площадью 8 000 кв. футов в Европе. $AITECH - первый в мире дефляционный полезный токен для инфраструктуры искусственного интеллекта, облегчающий доступ к рынку ИИ, GPU и Launchpad. Рынок GPU: Получите доступ к высокопроизводительным графическим процессорам для решения любых задач - от простых облачных игр до сложных проектов в области искусственного интеллекта. Арендуйте именно то, что нужно вам, на столько, на сколько вам это нужно, на безопасной, удобной платформе. Никаких предварительных затрат, только производительная вычислительная мощность по выгодным ценам. Рынок ИИ: Откройте для себя эффективные инструменты ИИ для автоматизации повседневной деловой и личной деятельности на удобном рынке. Разделены на 3 категории: Основополагающие модели ИИ, Агенты ИИ и Отдельные решения ИИ. AITECH Pad Launchpad: Ворота к начальным, частным и публичным раундам для премиальных проектов ранних стадий с сильным фокусом на ИИ и инфраструктурных проектах, которые станут потенциальными клиентами услуг, предлагаемых на рынке ИИ и GPU. Стэйкеры $AITECH получают многоуровневый доступ, позволяющий им участвовать в запусках этих высокопотенциальных проектов на стартовой площадке. Токен $AITECH питает экосистему Solidus AI Tech, обеспечивая беспрепятственное приобретение услуг. Принимаются обычные методы оплаты, а транзакции в фиатной валюте легко конвертируются в $AITECH на блокчейне. Следуя механизму неограниченного сжигания, определенный процент токенов AITECH, используемых для покупки услуг, будет постепенно выжигаться из предложения.

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