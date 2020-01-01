Токеномика Solidus Ai Tech (AITECH)
Информация о Solidus Ai Tech (AITECH)
Solidus построил экологически чистый центр обработки данных для высокопроизводительных вычислений (HPC) площадью 8 000 кв. футов в Европе. $AITECH - первый в мире дефляционный полезный токен для инфраструктуры искусственного интеллекта, облегчающий доступ к рынку ИИ, GPU и Launchpad. Рынок GPU: Получите доступ к высокопроизводительным графическим процессорам для решения любых задач - от простых облачных игр до сложных проектов в области искусственного интеллекта. Арендуйте именно то, что нужно вам, на столько, на сколько вам это нужно, на безопасной, удобной платформе. Никаких предварительных затрат, только производительная вычислительная мощность по выгодным ценам. Рынок ИИ: Откройте для себя эффективные инструменты ИИ для автоматизации повседневной деловой и личной деятельности на удобном рынке. Разделены на 3 категории: Основополагающие модели ИИ, Агенты ИИ и Отдельные решения ИИ. AITECH Pad Launchpad: Ворота к начальным, частным и публичным раундам для премиальных проектов ранних стадий с сильным фокусом на ИИ и инфраструктурных проектах, которые станут потенциальными клиентами услуг, предлагаемых на рынке ИИ и GPU. Стэйкеры $AITECH получают многоуровневый доступ, позволяющий им участвовать в запусках этих высокопотенциальных проектов на стартовой площадке. Токен $AITECH питает экосистему Solidus AI Tech, обеспечивая беспрепятственное приобретение услуг. Принимаются обычные методы оплаты, а транзакции в фиатной валюте легко конвертируются в $AITECH на блокчейне. Следуя механизму неограниченного сжигания, определенный процент токенов AITECH, используемых для покупки услуг, будет постепенно выжигаться из предложения.
Токеномика и анализ цен Solidus Ai Tech (AITECH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solidus Ai Tech (AITECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Solidus Ai Tech (AITECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Solidus Ai Tech (AITECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AITECH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AITECH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AITECH, изучите текущую цену AITECH!
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Сумма
1 AITECH = 0,04164 USD