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Технический анализ Artificial Inu (AIINU) за сегодня

Технический анализ Artificial Inu (AIINU) за сегодня

Страница анализа Artificial Inu предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIINU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Artificial Inu ниже.

Изменение цены Artificial Inu (AIINU)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007293--+195,14%+82,32%+82,32%
Узнайте больше о цене Artificial Inu

Технические индикаторы Artificial Inu

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Artificial Inu на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 6
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,007189
0,007188
R2
0,007188
0,007188
R1
0,007188
0,007188
PP
0,007187
0,007187
S1
0,007187
0,007187
S2
0,007186
0,007187
S3
0,007186
0,007186

Рыночные сигналы Artificial Inu

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Artificial Inu

Чистый притокЦена AIINUUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIINU/USD1
$0,007067
$0,007067$0,007067
+99,18%
12.77M (USDT)
AIINU/USDT
$0,007293
$0,007293$0,007293
+105,37%
19.81M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIINU в USD

Сумма

AIINU
AIINU
USD
USD

1 AIINU = 0,007293 USD

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