Технический анализ Artificial Inu (AIINU) за сегодня Страница анализа Artificial Inu предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIINU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Artificial Inu ниже. Регистрация

Изменение цены Artificial Inu (AIINU) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,007293 -- +195,14% +82,32% +82,32%

Технические индикаторы Artificial Inu

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Artificial Inu на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 6 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 2 Нейтрально 6 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,007189 0,007188 R2 0,007188 0,007188 R1 0,007188 0,007188 PP 0,007187 0,007187 S1 0,007187 0,007187 S2 0,007186 0,007187 S3 0,007186 0,007186

Рыночные сигналы Artificial Inu Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,10 M 3-дневные активные продажи $0,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,19 M 7-дневные активные продажи $0,20 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Artificial Inu Чистый приток Цена AIINUUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Artificial Inu (AIINU) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Artificial Inu в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AIINU / USD1 $0,007067 $0,007067 $0,007067 +99,18% 12.77M (USDT) Торговля AIINU / USDT $0,007293 $0,007293 $0,007293 +105,37% 19.81M (USDT) Торговля