Текущая цена Cherry AI сегодня составляет 0.00118 USD. Следите за обновлениями цены AIBOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIBOT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cherry AI сегодня составляет 0.00118 USD. Следите за обновлениями цены AIBOT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIBOT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AIBOT

Информация о цене AIBOT

Whitepaper AIBOT

Официальный сайт AIBOT

Токеномика AIBOT

Прогноз цен AIBOT

История AIBOT

Руководство по покупке AIBOT

Конвертер валют AIBOT в фиат

AIBOT на споте

Фьючерсы AIBOT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Cherry AI

Cherry AI Курс (AIBOT)

Текущая цена 1 AIBOT в USD:

$0,001178
$0,001178$0,001178
-5,22%1D
USD
График цены Cherry AI (AIBOT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:37:25 (UTC+8)

Информация о ценах Cherry AI (AIBOT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,001119
$ 0,001119$ 0,001119
Мин 24Ч
$ 0,0013
$ 0,0013$ 0,0013
Макс 24Ч

$ 0,001119
$ 0,001119$ 0,001119

$ 0,0013
$ 0,0013$ 0,0013

$ 0,07284724455622164
$ 0,07284724455622164$ 0,07284724455622164

$ 0,001012364205678628
$ 0,001012364205678628$ 0,001012364205678628

-1,09%

-5,22%

-17,89%

-17,89%

Текущая цена Cherry AI (AIBOT) составляет $ 0,00118. За последние 24 часа AIBOT торговался в диапазоне от $ 0,001119 до $ 0,0013, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIBOT за все время составляет $ 0,07284724455622164, а минимальная – $ 0,001012364205678628.

Что касается краткосрочной динамики, AIBOT изменился на -1,09% за последний час, на -5,22% за 24 часа и на -17,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cherry AI (AIBOT)

No.2771

$ 261,37K
$ 261,37K$ 261,37K

$ 66,62K
$ 66,62K$ 66,62K

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

221,50M
221,50M 221,50M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

22,15%

BSC

Текущая рыночная капитализация Cherry AI составляет $ 261,37K, при 24-часовом объеме торгов $ 66,62K. Циркулируещее обращение AIBOT составляет 221,50M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,18M.

История цен Cherry AI (AIBOT) в USD

Отслеживайте изменения цены Cherry AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00006488-5,22%
30 дней$ -0,001074-47,65%
60 дней$ -0,010045-89,49%
90 дней$ -0,01882-94,10%
Изменение цены Cherry AI сегодня

Сегодня для AIBOT зафиксировано изменение $ -0,00006488 (-5,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cherry AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,001074 (-47,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cherry AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AIBOT изменился на $ -0,010045 (-89,49%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cherry AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,01882 (-94,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cherry AI (AIBOT)?

Просмотеть страницу истории цен Cherry AI.

Что такое Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI – это мультиплатформенная экосистема торговли и управления сообществами на базе ИИ. В ней есть инструменты для Telegram и веб-интерфейса, включая снайпинг с поддержкой ИИ, копи-трейдинг, отслеживание KOL, аналитику трендовых токенов и автоматизацию сообществ. Платформа поддерживает несколько сетей, интегрирует потоки данных ончейн/оракул и предоставляет торговый интеллект для розничных трейдеров, разработчиков и сообществ.

Cherry AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Cherry AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AIBOT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Cherry AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Cherry AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Cherry AI (USD)

Сколько будет стоить Cherry AI (AIBOT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cherry AI (AIBOT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cherry AI.

Проверьте прогноз цены Cherry AI!

Токеномика Cherry AI (AIBOT)

Понимание токеномики Cherry AI (AIBOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIBOT прямо сейчас!

Как купить Cherry AI (AIBOT)

Ищете как купить Cherry AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Cherry AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AIBOT на местную валюту

1 Cherry AI (AIBOT) в VND
31,0517
1 Cherry AI (AIBOT) в AUD
A$0,0018054
1 Cherry AI (AIBOT) в GBP
0,0008732
1 Cherry AI (AIBOT) в EUR
0,0010148
1 Cherry AI (AIBOT) в USD
$0,00118
1 Cherry AI (AIBOT) в MYR
RM0,0049796
1 Cherry AI (AIBOT) в TRY
0,0495364
1 Cherry AI (AIBOT) в JPY
¥0,17936
1 Cherry AI (AIBOT) в ARS
ARS$1,7201096
1 Cherry AI (AIBOT) в RUB
0,095816
1 Cherry AI (AIBOT) в INR
0,1036984
1 Cherry AI (AIBOT) в IDR
Rp19,6666588
1 Cherry AI (AIBOT) в PHP
0,069148
1 Cherry AI (AIBOT) в EGP
￡E.0,0560972
1 Cherry AI (AIBOT) в BRL
R$0,006372
1 Cherry AI (AIBOT) в CAD
C$0,0016402
1 Cherry AI (AIBOT) в BDT
0,1440544
1 Cherry AI (AIBOT) в NGN
1,7251364
1 Cherry AI (AIBOT) в COP
$4,591439
1 Cherry AI (AIBOT) в ZAR
R.0,0204966
1 Cherry AI (AIBOT) в UAH
0,049206
1 Cherry AI (AIBOT) в TZS
T.Sh.2,9280284
1 Cherry AI (AIBOT) в VES
Bs0,2478
1 Cherry AI (AIBOT) в CLP
$1,121
1 Cherry AI (AIBOT) в PKR
Rs0,333704
1 Cherry AI (AIBOT) в KZT
0,6347456
1 Cherry AI (AIBOT) в THB
฿0,038645
1 Cherry AI (AIBOT) в TWD
NT$0,0363322
1 Cherry AI (AIBOT) в AED
د.إ0,0043306
1 Cherry AI (AIBOT) в CHF
Fr0,0009322
1 Cherry AI (AIBOT) в HKD
HK$0,0091686
1 Cherry AI (AIBOT) в AMD
֏0,4505476
1 Cherry AI (AIBOT) в MAD
.د.م0,0108914
1 Cherry AI (AIBOT) в MXN
$0,0217238
1 Cherry AI (AIBOT) в SAR
ريال0,004425
1 Cherry AI (AIBOT) в ETB
Br0,1769292
1 Cherry AI (AIBOT) в KES
KSh0,1524442
1 Cherry AI (AIBOT) в JOD
د.أ0,00083662
1 Cherry AI (AIBOT) в PLN
0,0042952
1 Cherry AI (AIBOT) в RON
лв0,0051684
1 Cherry AI (AIBOT) в SEK
kr0,011092
1 Cherry AI (AIBOT) в BGN
лв0,0019824
1 Cherry AI (AIBOT) в HUF
Ft0,3965036
1 Cherry AI (AIBOT) в CZK
0,0247328
1 Cherry AI (AIBOT) в KWD
د.ك0,00036108
1 Cherry AI (AIBOT) в ILS
0,003894
1 Cherry AI (AIBOT) в BOB
Bs0,0081302
1 Cherry AI (AIBOT) в AZN
0,002006
1 Cherry AI (AIBOT) в TJS
SM0,010856
1 Cherry AI (AIBOT) в GEL
0,003186
1 Cherry AI (AIBOT) в AOA
Kz1,0756526
1 Cherry AI (AIBOT) в BHD
.د.ب0,00044486
1 Cherry AI (AIBOT) в BMD
$0,00118
1 Cherry AI (AIBOT) в DKK
kr0,0075874
1 Cherry AI (AIBOT) в HNL
L0,0309514
1 Cherry AI (AIBOT) в MUR
0,0537254
1 Cherry AI (AIBOT) в NAD
$0,020591
1 Cherry AI (AIBOT) в NOK
kr0,0117764
1 Cherry AI (AIBOT) в NZD
$0,0020414
1 Cherry AI (AIBOT) в PAB
B/.0,00118
1 Cherry AI (AIBOT) в PGK
K0,004956
1 Cherry AI (AIBOT) в QAR
ر.ق0,0042834
1 Cherry AI (AIBOT) в RSD
дин.0,1191446
1 Cherry AI (AIBOT) в UZS
soʻm14,2168642
1 Cherry AI (AIBOT) в ALL
L0,0981642
1 Cherry AI (AIBOT) в ANG
ƒ0,0021122
1 Cherry AI (AIBOT) в AWG
ƒ0,002124
1 Cherry AI (AIBOT) в BBD
$0,00236
1 Cherry AI (AIBOT) в BAM
KM0,0019824
1 Cherry AI (AIBOT) в BIF
Fr3,47038
1 Cherry AI (AIBOT) в BND
$0,0015222
1 Cherry AI (AIBOT) в BSD
$0,00118
1 Cherry AI (AIBOT) в JMD
$0,1894254
1 Cherry AI (AIBOT) в KHR
4,758055
1 Cherry AI (AIBOT) в KMF
Fr0,50032
1 Cherry AI (AIBOT) в LAK
25,6521734
1 Cherry AI (AIBOT) в LKR
රු0,3573512
1 Cherry AI (AIBOT) в MDL
L0,0200836
1 Cherry AI (AIBOT) в MGA
Ar5,2678504
1 Cherry AI (AIBOT) в MOP
P0,0094282
1 Cherry AI (AIBOT) в MVR
0,018054
1 Cherry AI (AIBOT) в MWK
MK2,041518
1 Cherry AI (AIBOT) в MZN
MT0,075402
1 Cherry AI (AIBOT) в NPR
रु0,1654242
1 Cherry AI (AIBOT) в PYG
8,36856
1 Cherry AI (AIBOT) в RWF
Fr1,70982
1 Cherry AI (AIBOT) в SBD
$0,0097114
1 Cherry AI (AIBOT) в SCR
0,0161306
1 Cherry AI (AIBOT) в SRD
$0,0467752
1 Cherry AI (AIBOT) в SVC
$0,0103014
1 Cherry AI (AIBOT) в SZL
L0,020591
1 Cherry AI (AIBOT) в TMT
m0,0041418
1 Cherry AI (AIBOT) в TND
د.ت0,00346448
1 Cherry AI (AIBOT) в TTD
$0,0079886
1 Cherry AI (AIBOT) в UGX
Sh4,11112
1 Cherry AI (AIBOT) в XAF
Fr0,6667
1 Cherry AI (AIBOT) в XCD
$0,003186
1 Cherry AI (AIBOT) в XOF
Fr0,6667
1 Cherry AI (AIBOT) в XPF
Fr0,12036
1 Cherry AI (AIBOT) в BWP
P0,0169212
1 Cherry AI (AIBOT) в BZD
$0,00236
1 Cherry AI (AIBOT) в CVE
$0,1121118
1 Cherry AI (AIBOT) в DJF
Fr0,20886
1 Cherry AI (AIBOT) в DOP
$0,074871
1 Cherry AI (AIBOT) в DZD
د.ج0,1539664
1 Cherry AI (AIBOT) в FJD
$0,002714
1 Cherry AI (AIBOT) в GNF
Fr10,2601
1 Cherry AI (AIBOT) в GTQ
Q0,0090152
1 Cherry AI (AIBOT) в GYD
$0,246443
1 Cherry AI (AIBOT) в ISK
kr0,14396

Источники Cherry AI

Для более глубокого понимания Cherry AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cherry AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cherry AI

Сколько стоит Cherry AI (AIBOT) на сегодня?
Актуальная цена AIBOT в USD – 0,00118 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIBOT в USD?
Текущая цена AIBOT в USD составляет $ 0,00118. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cherry AI?
Рыночная капитализация AIBOT составляет $ 261,37K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIBOT?
Циркулирующее предложение AIBOT составляет 221,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIBOT?
AIBOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,07284724455622164 USD.
Какова была минимальная цена AIBOT за все время (ATL)?
AIBOT достиг минимальной цены (ATL) в 0,001012364205678628 USD.
Каков объем торгов AIBOT?
Объем торгов за последние 24 часа для AIBOT составляет $ 66,62K USD.
Вырастет ли AIBOT в цене в этом году?
AIBOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIBOT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:37:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cherry AI (AIBOT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AIBOT в USD

Сумма

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0,00118 USD

Торговля AIBOT

AIBOT/USDT
$0,001178
$0,001178$0,001178
-5,76%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах