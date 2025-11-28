Cherry AI – это мультиплатформенная экосистема торговли и управления сообществами на базе ИИ. В ней есть инструменты для Telegram и веб-интерфейса, включая снайпинг с поддержкой ИИ, копи-трейдинг, отслеживание KOL, аналитику трендовых токенов и автоматизацию сообществ. Платформа поддерживает несколько сетей, интегрирует потоки данных ончейн/оракул и предоставляет торговый интеллект для розничных трейдеров, разработчиков и сообществ.