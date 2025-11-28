Токеномика Cherry AI (AIBOT)

Откройте для себя ключевую информацию о Cherry AI (AIBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:21:08 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Cherry AI (AIBOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cherry AI (AIBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,78K
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 221,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 206,70K
Исторический максимум:
$ 0,0393
Исторический минимум:
$ 0,000216310735972466
Текущая цена:
$ 0,0002067
Информация о Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI – это мультиплатформенная экосистема торговли и управления сообществами на базе ИИ. В ней есть инструменты для Telegram и веб-интерфейса, включая снайпинг с поддержкой ИИ, копи-трейдинг, отслеживание KOL, аналитику трендовых токенов и автоматизацию сообществ. Платформа поддерживает несколько сетей, интегрирует потоки данных ончейн/оракул и предоставляет торговый интеллект для розничных трейдеров, разработчиков и сообществ.

Официальный сайт:
https://www.cherrybot.ai/
Whitepaper:
https://docs.cherrybot.co/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x96adaa33e175f4a7f20c099730bc78dd0b45745b

Токеномика Cherry AI (AIBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cherry AI (AIBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIBOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIBOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

