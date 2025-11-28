AURA – ваш личный ИИ-агент, который поможет вам оставаться впереди в Web3. Он следит за рынком, рекомендует возможности и выполняет действия от вашего имени – все на основе вашей активности ончейн и профиля риска. Будь то поиск лучших протоколов кредитования, получение аирдропов, минтинг NFT или максимизация доходности DeFi, AURA берет на себя всю тяжелую работу, чтобы вам не пришлось этого делать. Фреймворк ИИ-агента AURA также может предоставлять персонализированные стратегии и автоматизацию для приложений и кошельков Web3, что еще больше улучшает пользовательский опыт.