Информация о Apple xStock (AAPLX)
Apple xStock (AAPLx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. AAPLx отслеживает цену акций Apple Inc. (базового актива). AAPLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Apple Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.
Токеномика Apple xStock (AAPLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Apple xStock (AAPLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AAPLX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AAPLX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAPLX, изучите текущую цену AAPLX!
