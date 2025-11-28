Токеномика Apple (AAPLON)

Токеномика Apple (AAPLON)

Откройте для себя ключевую информацию о Apple (AAPLON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:28:24 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Apple (AAPLON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apple (AAPLON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,89M
Общее предложение:
$ 10,37K
Оборотное предложение:
$ 10,37K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,89M
Исторический максимум:
$ 284,93
Исторический минимум:
$ 226,40537622338067
Текущая цена:
$ 278,94
Информация о Apple (AAPLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/aaplon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x14c3abF95Cb9C93a8b82C1CdCB76D72Cb87b2d4c

Токеномика Apple (AAPLON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Apple (AAPLON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AAPLON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AAPLON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAPLON, изучите текущую цену AAPLON!

Как купить AAPLON

Заинтересованы в добавлении Apple (AAPLON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AAPLON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Apple (AAPLON)

Анализ истории цены AAPLON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AAPLON

Хотите узнать, куда может двигаться AAPLON? Наша страница прогноза цены AAPLON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

