Токеномика R0AR TOKEN (1R0R)
Информация о R0AR TOKEN (1R0R)
R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.
Токеномика и анализ цен R0AR TOKEN (1R0R)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене R0AR TOKEN (1R0R), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика R0AR TOKEN (1R0R): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики R0AR TOKEN (1R0R) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов 1R0R, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов 1R0R.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1R0R, изучите текущую цену 1R0R!
Как купить 1R0R
Заинтересованы в добавлении R0AR TOKEN (1R0R) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 1R0R, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены R0AR TOKEN (1R0R)
Анализ истории цены 1R0R помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены 1R0R
Хотите узнать, куда может двигаться 1R0R? Наша страница прогноза цены 1R0R объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить R0AR TOKEN (1R0R)
Сумма
1 1R0R = 0,0214 USD