Токеномика R0AR TOKEN (1R0R) Откройте для себя ключевую информацию о R0AR TOKEN (1R0R), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о R0AR TOKEN (1R0R) R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR. Официальный сайт: https://r0ar.io/ Whitepaper: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Купить 1R0R сейчас!

Токеномика и анализ цен R0AR TOKEN (1R0R) Изучите ключевые данные о токеномике и цене R0AR TOKEN (1R0R), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,00M $ 214,00M $ 214,00M Исторический максимум: $ 0,02307 $ 0,02307 $ 0,02307 Исторический минимум: $ 0,003689277531738991 $ 0,003689277531738991 $ 0,003689277531738991 Текущая цена: $ 0,0214 $ 0,0214 $ 0,0214 Узнайте больше о цене R0AR TOKEN (1R0R)

Токеномика R0AR TOKEN (1R0R): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики R0AR TOKEN (1R0R) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1R0R, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1R0R. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1R0R, изучите текущую цену 1R0R!

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