Токеномика R0AR TOKEN (1R0R)

Токеномика R0AR TOKEN (1R0R)

Откройте для себя ключевую информацию о R0AR TOKEN (1R0R), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.

Официальный сайт:
https://r0ar.io/
Whitepaper:
https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

Токеномика и анализ цен R0AR TOKEN (1R0R)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене R0AR TOKEN (1R0R), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 214,00M
$ 214,00M$ 214,00M
Исторический максимум:
$ 0,02307
$ 0,02307$ 0,02307
Исторический минимум:
$ 0,003689277531738991
$ 0,003689277531738991$ 0,003689277531738991
Текущая цена:
$ 0,0214
$ 0,0214$ 0,0214

Токеномика R0AR TOKEN (1R0R): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики R0AR TOKEN (1R0R) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 1R0R, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 1R0R.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1R0R, изучите текущую цену 1R0R!

Как купить 1R0R

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История цены R0AR TOKEN (1R0R)

Анализ истории цены 1R0R помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены 1R0R

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.