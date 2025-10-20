Что такое One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) – это игра на выживание Web3 на BNB Chain, в которой игроки рискуют собой ради шанса выиграть награды – и чем дольше они выживают, тем выше ставки. Никакой регистрации. Никаких имен пользователей. Просто кошелек Web3 и вперед.

One More Game доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в One More Game. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга 1MORE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о One More Game в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки One More Game простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены One More Game (USD)

Сколько будет стоить One More Game (1MORE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов One More Game (1MORE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для One More Game.

Токеномика One More Game (1MORE)

Понимание токеномики One More Game (1MORE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1MORE прямо сейчас!

Как купить One More Game (1MORE)

Ищете как купить One More Game? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести One More Game на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

1MORE на местную валюту

Источники One More Game

Для более глубокого понимания One More Game рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о One More Game Сколько стоит One More Game (1MORE) на сегодня? Актуальная цена 1MORE в USD – 0,000002283 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена 1MORE в USD? $ 0,000002283 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена 1MORE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация One More Game? Рыночная капитализация 1MORE составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение 1MORE? Циркулирующее предложение 1MORE составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) 1MORE? 1MORE достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена 1MORE за все время (ATL)? 1MORE достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов 1MORE? Объем торгов за последние 24 часа для 1MORE составляет $ 14,79K USD . Вырастет ли 1MORE в цене в этом году? 1MORE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1MORE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии One More Game (1MORE)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

