Токеномика 1000x by Virtuals (1000X) Откройте для себя ключевую информацию о 1000x by Virtuals (1000X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Купить 1000X сейчас!

Токеномика и анализ цен 1000x by Virtuals (1000X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1000x by Virtuals (1000X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Общее предложение: $ 992,37M $ 992,37M $ 992,37M Оборотное предложение: $ 992,37M $ 992,37M $ 992,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Исторический максимум: $ 0,01398289 $ 0,01398289 $ 0,01398289 Исторический минимум: $ 0,00119641 $ 0,00119641 $ 0,00119641 Текущая цена: $ 0,00203259 $ 0,00203259 $ 0,00203259 Узнайте больше о цене 1000x by Virtuals (1000X)

Токеномика 1000x by Virtuals (1000X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 1000x by Virtuals (1000X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1000X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1000X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1000X, изучите текущую цену 1000X!

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