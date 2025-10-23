Текущая цена 0xy сегодня составляет 0,02556135 USD. Следите за обновлениями цены 0XY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 0XY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена 0xy сегодня составляет 0,02556135 USD. Следите за обновлениями цены 0XY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 0XY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о 0XY

Информация о цене 0XY

Официальный сайт 0XY

Токеномика 0XY

Прогноз цен 0XY

Цена 0xy (0XY)

Текущая цена 1 0XY в USD:

$0,02556135
-12,30%1D
USD
График цены 0xy (0XY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:09:52 (UTC+8)

Информация о ценах 0xy (0XY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02553278
Мин 24Ч
$ 0,0291922
Макс 24Ч

$ 0,02553278
$ 0,0291922
$ 0,108905
$ 0,00000131
-0,90%

-12,33%

-45,83%

-45,83%

Текущая цена 0xy (0XY) составляет $0,02556135. За последние 24 часа 0XY торговался в диапазоне от $ 0,02553278 до $ 0,0291922, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 0XY за все время составляет $ 0,108905, а минимальная – $ 0,00000131.

Что касается краткосрочной динамики, 0XY изменился на -0,90% за последний час, на -12,33% за 24 часа и на -45,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация 0xy (0XY)

$ 25,56M
--
$ 25,56M
1000,00M
999 999 997,467259
Текущая рыночная капитализация 0xy составляет $ 25,56M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 0XY составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999997.467259. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,56M.

История цен 0xy (0XY) в USD

За сегодня изменение цены 0xy на USD составило $ -0,00359510563152368.
За последние 30 дней изменение цены 0xy на USD составило $ -0,0133278182.
За последние 60 дней изменение цены 0xy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 0xy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00359510563152368-12,33%
30 дней$ -0,0133278182-52,14%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

Источник 0xy (0XY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены 0xy (USD)

Сколько будет стоить 0xy (0XY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 0xy (0XY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 0xy.

Проверьте прогноз цены 0xy!

0XY на местную валюту

Токеномика 0xy (0XY)

Понимание токеномики 0xy (0XY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 0XY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 0xy (0XY)

Сколько стоит 0xy (0XY) на сегодня?
Актуальная цена 0XY в USD – 0,02556135 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 0XY в USD?
Текущая цена 0XY в USD составляет $ 0,02556135. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация 0xy?
Рыночная капитализация 0XY составляет $ 25,56M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 0XY?
Циркулирующее предложение 0XY составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 0XY?
0XY достиг максимальной цены (ATH) в 0,108905 USD.
Какова была минимальная цена 0XY за все время (ATL)?
0XY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000131 USD.
Каков объем торгов 0XY?
Объем торгов за последние 24 часа для 0XY составляет -- USD.
Вырастет ли 0XY в цене в этом году?
0XY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 0XY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:09:52 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.