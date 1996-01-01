Tokenomie pentru LocalCoinSwap (LCS) Descoperă informații cheie despre LocalCoinSwap (LCS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LocalCoinSwap (LCS) LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Pagină de internet oficială: https://www.localcoinswap.com/ Carte albă: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Cumpără LCS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LocalCoinSwap (LCS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LocalCoinSwap (LCS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.28M $ 11.28M $ 11.28M Ofertă totală: $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M Ofertă aflată în circulație: $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.649845 $ 0.649845 $ 0.649845 Minim dintotdeauna: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 Preț curent: $ 0.294955 $ 0.294955 $ 0.294955 Află mai mult despre prețul tokenului LocalCoinSwap (LCS)

Tokenomie pentru LocalCoinSwap (LCS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LocalCoinSwap (LCS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LCS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LCS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LCS, explorează prețul în direct al tokenului LCS!

Predicție de preț pentru LCS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LCS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LCS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LCS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!