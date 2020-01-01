Tokenomie pentru ZAYA AI (ZAI) Descoperă informații cheie despre ZAYA AI (ZAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZAYA AI (ZAI) ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards. Pagină de internet oficială: https://zayablockchain.com/ Carte albă: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

Tokenomie și analiză de preț pentru ZAYA AI (ZAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZAYA AI (ZAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 860.00K $ 860.00K $ 860.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 Minim dintotdeauna: $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 Preț curent: $ 0.0086 $ 0.0086 $ 0.0086 Află mai mult despre prețul tokenului ZAYA AI (ZAI)

Tokenomie pentru ZAYA AI (ZAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZAYA AI (ZAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZAI, explorează prețul în direct al tokenului ZAI!

Cum se cumpără ZAI Te interesează să adaugi ZAYA AI (ZAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru ZAYA AI (ZAI) Analiza istoricului de preț pentru ZAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZAI!

Predicție de preț pentru ZAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZAI!

