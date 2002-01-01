Cum se efectuează tranzacții pre-piață?

Creare ordin
Alege tokenul dorit, dă clic pe [Creare ordin] și selectează fila [Cumpără]. Apoi, introdu cantitatea și prețul pentru a plasa un ordin de cumpărare.
Potrivire ordine
Așteaptă ca un vânzător să îți potrivească ordinul. Odată ce un vânzător a acceptat ordinul tău, așteaptă pur și simplu să primești tokenurile la momentul decontării.
Decontare ordine
Vei primi tokenuri de la vânzător la momentul decontării. În caz contrar, platforma va restitui suma ordinului tău și va oferi compensația adecvată.
Selectare ordin
Caută un ordin Vânzare existent pe pre-piața MEXC care se potrivește cu prețul și cantitatea dorită de tokenuri pe care ai ales-o.
Potrivire ordine
Examinează cu atenție cantitatea și prețul, apoi dă clic pe [Cumpără] și confirmă achiziția.
Decontare ordine
Dacă vânzătorul finalizează decontarea în termenul specificat, vei primi tokenurile pe care le-ai achiziționat. În caz contrar, platforma va restitui suma ordinului tău și va oferi compensația adecvată.
Creare ordin
Alege tokenul dorit, dă clic pe [Creare ordin] și selectează fila [Vinde]. Apoi, introdu cantitatea și prețul pentru a plasa un ordin de vânzare Trimite ordinul și achită suma corespunzătoare (inclusiv garanția).
Potrivire ordine
Așteaptă ca un cumpărător să îți potrivească ordinul. Odată ce un cumpărător ți-a acceptat ordinul, fii gata să livrezi tokenurile în perioada de decontare.
Decontare ordine
Asigură-te că contul tău spot are suficiente tokenuri pentru a livra înainte de ora de decontare. Altfel, garanția ta va fi pierdută.
Selectare ordin
Caută un ordin Cumpărare existent pe pre-piața MEXC care se potrivește cu prețul și cantitatea dorită de tokenuri pe care ai ales-o.
Potrivire ordine
Examinează cu atenție cantitatea și prețul, apoi dă clic pe [Vinde] și confirmă vânzarea pentru a achita suma corespunzătoare (inclusiv garanția).
Decontare ordine
Asigură-te că contul tău spot are suficiente tokenuri pentru a livra înainte de ora de decontare. Altfel, garanția ta va fi pierdută.

Întrebări frecvente

Ce este tranzacționarea pre-piață?

Tranzacționarea pre-piață pe MEXC este un serviciu special extrabursier (OTC). Permite investitorilor să tranzacționeze tokenuri cripto noi înainte de a fi listate oficial pe bursă. Cumpărătorii și vânzătorii își pot potrivi tranzacțiile selectând prețurile și volumul dorit. Aceasta le oferă investitorilor timpurii un avantaj.