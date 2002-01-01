Punctele de prelistare se referă la un tip special de tranzacționare de pre-piață în care echipa de proiect nu a finalizat încă tokenomia, cum ar fi oferta maximă și alte detalii. Aceste tokenuri sunt inițial tranzacționate sub formă de puncte pe baza unei oferte maxime predeterminate. Odată ce echipa de proiect dezvăluie oficial tokenomia, platforma va ajusta proporțional cantitatea și prețul ordinelor tale onorate în funcție de oferta maximă reală, asigurându-se în același timp că valoarea totală a ordinului rămâne neschimbată. Poți apoi să îți revizuiești ordinele ajustate în proiectul oficial de tranzacționare pre-piață și să te pregătești pentru decontare.