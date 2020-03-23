Fondat de foști ingineri Qualcomm, Intel și Dropbox la sfârșitul anului 2017, Solana este un protocol single-chain, delegat de Proof-of-Stake, ale cărui focus este pe furnizarea de scalabilitate fără a sacrifica descentralizarea sau securitatea. Protocolul Solana este proiectat pentru a facilita crearea de aplicații descentralizate (DApp). Inima soluției de scalabilitate a Solanei este un ceas descentralizat numit Proof-of-History (PoH), construit pentru a rezolva problema timpului în rețele distribuite unde nu există o sursă singură și de încredere a timpului. Datorită modelului de consens hibrid inovator, Solana a atras atenția atât a comercianților mici, cât și a celor instituționali. Un obiectiv important al Fundației Solana este de a facilita finanțele descentralizate la o scară mai mare.

