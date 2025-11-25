Ce este RIVER

Capitalizare de piață: $ 71.84M Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 19.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 366.53M Maxim dintotdeauna: $ 10.5358 Minim dintotdeauna: $ 1.137662800262792 Preț curent: $ 3.6653

Informații despre River (RIVER) River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively. River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively. Pagină de internet oficială: https://app.river.inc/ Carte albă: https://docs.river.inc/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xdA7AD9dea9397cffdDAE2F8a052B82f1484252B3

Tokenomie pentru River (RIVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru River (RIVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIVER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIVER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIVER, explorează prețul în direct al tokenului RIVER!

Cum se cumpără RIVER Te interesează să adaugi River (RIVER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RIVER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RIVER pe MEXC! Istoric de preț pentru River (RIVER) Analiza istoricului de preț pentru RIVER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RIVER! Predicție de preț pentru RIVER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIVER? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIVER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIVER!

