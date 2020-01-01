Tokenomie pentru Dusk Network (DUSK) Descoperă informații cheie despre Dusk Network (DUSK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dusk Network (DUSK) Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Pagină de internet oficială: https://www.dusk.network Carte albă: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Cumpără DUSK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dusk Network (DUSK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dusk Network (DUSK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.32M $ 26.32M $ 26.32M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.18M $ 54.18M $ 54.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Minim dintotdeauna: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Preț curent: $ 0.05418 $ 0.05418 $ 0.05418 Află mai mult despre prețul tokenului Dusk Network (DUSK)

Tokenomie pentru Dusk Network (DUSK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dusk Network (DUSK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUSK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUSK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUSK, explorează prețul în direct al tokenului DUSK!

Cum se cumpără DUSK Te interesează să adaugi Dusk Network (DUSK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DUSK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DUSK pe MEXC!

