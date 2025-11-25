Mai multe despre DREAMCRAFT
Tokenomie pentru DreamCraft (DREAMCRAFT)
Tokenomie și analiză de preț pentru DreamCraft (DREAMCRAFT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DreamCraft (DREAMCRAFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre DreamCraft (DREAMCRAFT)
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
Tokenomie pentru DreamCraft (DREAMCRAFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru DreamCraft (DREAMCRAFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DREAMCRAFT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DREAMCRAFT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru DREAMCRAFT, explorează prețul în direct al tokenului DREAMCRAFT!
Cum se cumpără DREAMCRAFT
Te interesează să adaugi DreamCraft (DREAMCRAFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DREAMCRAFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru DreamCraft (DREAMCRAFT)
Analiza istoricului de preț pentru DREAMCRAFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru DREAMCRAFT
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DREAMCRAFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DREAMCRAFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
