Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction. Pagină de internet oficială: https://www.getmonero.org/ Carte albă: https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: http://moneroblocks.info/

Tokenomie și analiză de preț pentru Monero (XMR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Monero (XMR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Ofertă totală: $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M Ofertă aflată în circulație: $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Maxim dintotdeauna: $ 518.22 $ 518.22 $ 518.22 Minim dintotdeauna: $ 0.21296699345111847 $ 0.21296699345111847 $ 0.21296699345111847 Preț curent: $ 290.52 $ 290.52 $ 290.52 Află mai mult despre prețul tokenului Monero (XMR)

Structura în profunzime a tokenului Monero (XMR) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri XMR. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency with a unique approach to token economics, emphasizing decentralization, privacy, and long-term network sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Consensus & Mining : Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks.

: Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks. Block Rewards : As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended.

: As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended. Dynamic Block Size: Monero employs a dynamic block size with a soft cap. If a block exceeds the median size of the previous 100 blocks, the reward is quadratically reduced, discouraging spam and promoting efficient use of block space. Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO : Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining.

: Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining. Community-Driven: The project is open-source and community-funded, with no centralized entity controlling token distribution. Usage and Incentive Mechanism Function Description Medium of Exchange XMR is used for peer-to-peer payments, enabling private, untraceable transactions. Transaction Fees XMR is required to pay network transaction fees, which vary based on network congestion and transaction size. Miner Incentives Miners receive both block rewards and transaction fees as compensation for securing the network. No Staking or Delegation Monero does not support staking, delegation, or liquidity provision mechanisms. No Governance Rights Holding XMR does not confer voting rights, profit sharing, or claims on project assets. Locking Mechanism Transaction-Level Locking : Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds.

: Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds. No Protocol-Level Locking: There are no protocol-enforced staking, vesting, or lock-up mechanisms for XMR at the network level. Unlocking Time Customizable by Sender : The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable.

: The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable. No Scheduled Unlocks: There are no scheduled or protocol-mandated unlock events for the circulating supply. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism PoW mining, tail emission (0.6 XMR/block, 2 min/block, perpetual) Allocation Mechanism 100% mining-based, no pre-mine, no ICO Usage/Incentives Payments, transaction fees, miner rewards; no staking, no governance rights Locking Mechanism Optional transaction-level lock time, no protocol-level locks Unlocking Time Set per transaction by sender; no global unlock schedule Additional Notes Privacy by Default : Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration.

: Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration. Decentralized Development : The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors.

: The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors. No Superuser Privileges: There are no superuser functions or centralized controls over the token supply or user balances. Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and long-term sustainability, with a perpetual incentive for miners and no central points of control or allocation.

Tokenomie pentru Monero (XMR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Monero (XMR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XMR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XMR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XMR, explorează prețul în direct al tokenului XMR!

