Informații despre QUAI (QUAI) Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world's first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Pagină de internet oficială: https://qu.ai/ Carte albă: https://qu.ai/litepaper Explorator de blocuri: https://quaiscan.io Cumpără QUAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru QUAI (QUAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QUAI (QUAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.12M $ 32.12M $ 32.12M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 782.48M $ 782.48M $ 782.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 123.15M $ 123.15M $ 123.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Minim dintotdeauna: $ 0.030131676239943107 $ 0.030131676239943107 $ 0.030131676239943107 Preț curent: $ 0.04105 $ 0.04105 $ 0.04105 Află mai mult despre prețul tokenului QUAI (QUAI)

Tokenomie pentru QUAI (QUAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QUAI (QUAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUAI, explorează prețul în direct al tokenului QUAI!

Cum se cumpără QUAI Te interesează să adaugi QUAI (QUAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QUAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QUAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru QUAI (QUAI) Analiza istoricului de preț pentru QUAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QUAI!

Predicție de preț pentru QUAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru QUAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QUAI!

