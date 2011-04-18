Ripple este moneda de bază a rețelei Ripple, care poate circula în întreaga rețea Ripple. Are o ofertă totală de 100 de miliarde și scade treptat pe măsură ce numărul tranzacțiilor crește. Compania operatoare a Ripple este Ripple Labs (anterior OpenCoin). Moneda Ripple este singura monedă comună din sistemul Ripple. Este diferită de alte valute din sistem. De exemplu, CNY și USD nu pot fi retrase la mai multe gateway-uri. Cu alte cuvinte, CNY emise de gateway-ul A pot fi retrase doar la gateway-ul A, nu și la gateway-ul B. În caz contrar, trebuie să o convertești în CNY al gateway-ului B prin intermediul comenzii pendinte a sistemului Ripple. Cu toate acestea, Ripple nu are deloc astfel de restricții. Este universal în sistemul Ripple. Ripple (XRP), la fel ca Bitcoin, este o monedă digitală bazată pe matematică și criptografie. Dar ceea ce o deosebește de Bitcoin, care nu este folosit în realitate, este faptul că XRP joacă un rol de conexiune și se laudă cu funcția de garantare a securității în sistemul Ripple. Garanția securității este indispensabilă, ceea ce implică faptul că gateway-ul care participă la acest protocol trebuie să dețină o mică sumă de XRP.

Ripple este moneda de bază a rețelei Ripple, care poate circula în întreaga rețea Ripple. Are o ofertă totală de 100 de miliarde și scade treptat pe măsură ce numărul tranzacțiilor crește. Compania operatoare a Ripple este Ripple Labs (anterior OpenCoin). Moneda Ripple este singura monedă comună din sistemul Ripple. Este diferită de alte valute din sistem. De exemplu, CNY și USD nu pot fi retrase la mai multe gateway-uri. Cu alte cuvinte, CNY emise de gateway-ul A pot fi retrase doar la gateway-ul A, nu și la gateway-ul B. În caz contrar, trebuie să o convertești în CNY al gateway-ului B prin intermediul comenzii pendinte a sistemului Ripple. Cu toate acestea, Ripple nu are deloc astfel de restricții. Este universal în sistemul Ripple. Ripple (XRP), la fel ca Bitcoin, este o monedă digitală bazată pe matematică și criptografie. Dar ceea ce o deosebește de Bitcoin, care nu este folosit în realitate, este faptul că XRP joacă un rol de conexiune și se laudă cu funcția de garantare a securității în sistemul Ripple. Garanția securității este indispensabilă, ceea ce implică faptul că gateway-ul care participă la acest protocol trebuie să dețină o mică sumă de XRP.