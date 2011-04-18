Tokenomie pentru XRP (XRP)
Informații despre XRP (XRP)
Ripple este moneda de bază a rețelei Ripple, care poate circula în întreaga rețea Ripple. Are o ofertă totală de 100 de miliarde și scade treptat pe măsură ce numărul tranzacțiilor crește. Compania operatoare a Ripple este Ripple Labs (anterior OpenCoin). Moneda Ripple este singura monedă comună din sistemul Ripple. Este diferită de alte valute din sistem. De exemplu, CNY și USD nu pot fi retrase la mai multe gateway-uri. Cu alte cuvinte, CNY emise de gateway-ul A pot fi retrase doar la gateway-ul A, nu și la gateway-ul B. În caz contrar, trebuie să o convertești în CNY al gateway-ului B prin intermediul comenzii pendinte a sistemului Ripple. Cu toate acestea, Ripple nu are deloc astfel de restricții. Este universal în sistemul Ripple. Ripple (XRP), la fel ca Bitcoin, este o monedă digitală bazată pe matematică și criptografie. Dar ceea ce o deosebește de Bitcoin, care nu este folosit în realitate, este faptul că XRP joacă un rol de conexiune și se laudă cu funcția de garantare a securității în sistemul Ripple. Garanția securității este indispensabilă, ceea ce implică faptul că gateway-ul care participă la acest protocol trebuie să dețină o mică sumă de XRP.
Tokenomie și analiză de preț pentru XRP (XRP)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XRP (XRP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Structura în profunzime a tokenului XRP (XRP)
Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri XRP. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger (XRPL), a blockchain protocol designed for fast, energy-efficient cross-border payments and digital asset management. The token economics of XRP are defined by its unique issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as a transparent unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed total supply of 100 billion tokens at the inception of the XRPL in June 2012. No new XRP will ever be created, making it a deflationary asset over time due to its burn mechanism.
- Consensus Model: The XRPL uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no mining or staking-based issuance.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Amount (XRP)
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock Frequency
|Founders
|Chris Larsen (9.5B), Jed McCaleb (9.5B), Arthur Britto (1B)
|20,000,000,000
|20%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (initial)
|Allocated to Ripple Labs for ecosystem and company use
|24,800,000,000
|24.8%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (escrow)
|Placed in escrow in Dec 2017, released monthly
|55,000,000,000
|55%
|Monthly
|2017-12-01
|1B/month
|Airdrop
|Distributed to early users
|200,000,000
|0.2%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
- Founders: 20% of the supply was allocated to the three founders, with instant unlock at network launch.
- Ripple Labs: 80% of the supply was allocated to Ripple Labs, with 55 billion XRP placed in escrow in December 2017. The remaining 24.8 billion XRP was distributed, sold, or held by Ripple.
- Airdrop: 0.2% was distributed via airdrop at launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: All transactions on the XRPL require a small fee paid in XRP. These fees are burned, reducing the total supply over time.
- Reserves: Accounts must hold a minimum of 10 XRP to interact with the network, with additional reserves required for certain features (e.g., trust lines).
- Escrow and Payment Channels: The XRPL supports conditional payments (escrow) and payment channels for asynchronous, near-instant transactions.
- No Staking Rewards: XRP holders and network participants do not earn rewards, fees, or additional tokens simply by holding or using XRP.
- Acquisition: XRP can be acquired via centralized exchanges; there was no ICO or public sale.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: In December 2017, Ripple Labs locked 55 billion XRP in on-chain escrow contracts. Each month, 1 billion XRP is released for Ripple’s use. Unused XRP is re-escrowed for future release, ensuring a predictable and gradual increase in circulating supply.
- User Escrow: The XRPL allows any user to lock XRP in escrow, releasing it only when specific conditions are met.
Unlocking Time
- Ripple Escrow Unlocks: 1 billion XRP is unlocked each month for Ripple’s use. Any unused XRP is returned to escrow and scheduled for release in the next available month without a scheduled unlock.
- Founders and Airdrop: These allocations were unlocked instantly at network launch in June 2012.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100B XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|20% founders (instant), 80% Ripple (24.8% instant, 55% escrowed), 0.2% airdrop
|Usage
|Transaction fees (burned), network reserves, escrow, payment channels, no staking rewards
|Incentives
|No direct incentives for holding or using XRP
|Locking
|55B XRP in Ripple escrow (monthly unlocks), user-initiated escrow available
|Unlocking
|1B XRP/month from Ripple escrow since Dec 2017; instant for founders/airdrop
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burn mechanism for transaction fees means the total supply of XRP will decrease over time.
- Market Impact: The structured monthly unlock from escrow is designed to prevent sudden large increases in circulating supply, supporting market stability.
- Ecosystem Grants: Ripple Labs has used part of its allocation to fund ecosystem development, including grants to projects building on XRPL.
This comprehensive structure ensures transparency, gradual supply release, and a focus on long-term ecosystem growth, while minimizing risks of sudden market shocks or inflation.
Tokenomie pentru XRP (XRP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru XRP (XRP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri XRP care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri XRP care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru XRP, explorează prețul în direct al tokenului XRP!
Declinarea responsabilității
