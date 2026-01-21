Ce este DEFAI

Informații de preț pentru DEFAI

Tokenomie pentru CredDeFAI (DEFAI) Descoperă informații cheie despre CredDeFAI (DEFAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru CredDeFAI (DEFAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CredDeFAI (DEFAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 100,000,000,000,000,000,000.00T $ 100,000,000,000,000,000,000.00T $ 100,000,000,000,000,000,000.00T Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9,260,000.00T $ 9,260,000.00T $ 9,260,000.00T Maxim dintotdeauna: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0000000000000926 $ 0.0000000000000926 $ 0.0000000000000926 Află mai mult despre prețul tokenului CredDeFAI (DEFAI) Cumpără DEFAI acum!

Informații despre CredDeFAI (DEFAI) CredDeFAI Protocol is a next-generation DeFi + AI (DeFAI) credit protocol, powered by OracAI technology. By combining AI-driven DeFi strategies, NFT-based credit scores, and gasless trading experiences, CredDeFAI redefines how users manage assets and access liquidity in decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://creddefai.org/ Carte albă: https://creddefai-protocol.gitbook.io/creddefai-protocol-docs/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x055Cec2258Ca31CF50A87fAdCdBA5d3501BDF5b7

Tokenomie pentru CredDeFAI (DEFAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CredDeFAI (DEFAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEFAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEFAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEFAI, explorează prețul în direct al tokenului DEFAI!

Cum se cumpără DEFAI Te interesează să adaugi CredDeFAI (DEFAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEFAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEFAI pe MEXC! Istoric de preț pentru CredDeFAI (DEFAI) Analiza istoricului de preț pentru DEFAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEFAI! Predicție de preț pentru DEFAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEFAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEFAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEFAI!

