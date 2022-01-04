Tokenomie pentru Renewable Energy (RET) Descoperă informații cheie despre Renewable Energy (RET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Pagină de internet oficială: https://ret.life/ Carte albă: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Tokenomie și analiză de preț pentru Renewable Energy (RET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Renewable Energy (RET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 576.77K $ 576.77K $ 576.77K Ofertă totală: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00000000002867 $ 0.00000000002867 $ 0.00000000002867 Află mai mult despre prețul tokenului Renewable Energy (RET)

Tokenomie pentru Renewable Energy (RET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Renewable Energy (RET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RET, explorează prețul în direct al tokenului RET!

Istoric de preț pentru Renewable Energy (RET) Analiza istoricului de preț pentru RET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RET!

Predicție de preț pentru RET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RET? Pagina noastră de predicție de preț pentru RET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RET!

