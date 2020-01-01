Tokenomie pentru Exverse (EXVG)
Informații despre Exverse (EXVG)
Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.
Tokenomie și analiză de preț pentru Exverse (EXVG)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Exverse (EXVG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Exverse (EXVG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Exverse (EXVG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri EXVG care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri EXVG care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru EXVG, explorează prețul în direct al tokenului EXVG!
Istoric de preț pentru Exverse (EXVG)
Analiza istoricului de preț pentru EXVG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
