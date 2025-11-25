Ce este NULLORA

Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 20.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.087 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00000006743

Informații despre Nullora (NULLORA) Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications. Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications. Pagină de internet oficială: https://nullora.xyz Carte albă: https://nullora.xyz/whitepaper.html Explorator de blocuri: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Tokenomie pentru Nullora (NULLORA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nullora (NULLORA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NULLORA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NULLORA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NULLORA, explorează prețul în direct al tokenului NULLORA!

Cum se cumpără NULLORA Te interesează să adaugi Nullora (NULLORA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NULLORA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NULLORA pe MEXC! Istoric de preț pentru Nullora (NULLORA) Analiza istoricului de preț pentru NULLORA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NULLORA! Predicție de preț pentru NULLORA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NULLORA? Pagina noastră de predicție de preț pentru NULLORA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NULLORA!

