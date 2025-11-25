Ce este PUMP

Informații de preț pentru PUMP

Tokenomie pentru pump.fun (PUMP) Descoperă informații cheie despre pump.fun (PUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru pump.fun (PUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru pump.fun (PUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.77B $ 2.77B $ 2.77B Maxim dintotdeauna: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.002774 $ 0.002774 $ 0.002774 Află mai mult despre prețul tokenului pump.fun (PUMP) Cumpără PUMP acum!

Informații despre pump.fun (PUMP) pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time. pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/board Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

Tokenomie pentru pump.fun (PUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru pump.fun (PUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUMP, explorează prețul în direct al tokenului PUMP!

Cum se cumpără PUMP Te interesează să adaugi pump.fun (PUMP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PUMP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PUMP pe MEXC! Istoric de preț pentru pump.fun (PUMP) Analiza istoricului de preț pentru PUMP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PUMP! Predicție de preț pentru PUMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PUMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru PUMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PUMP!

