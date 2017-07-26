Tokenomie pentru Binance Coin (BNB) Descoperă informații cheie despre Binance Coin (BNB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Binance Coin (BNB) What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from "go-ethereum". It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus ("Parlia"), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad. Pagină de internet oficială: https://bnbchain.org/en Explorator de blocuri: https://explorer.bnbchain.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Binance Coin (BNB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Binance Coin (BNB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 134.14B $ 134.14B $ 134.14B Ofertă totală: $ 139.19M $ 139.19M $ 139.19M Ofertă aflată în circulație: $ 139.19M $ 139.19M $ 139.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 134.14B $ 134.14B $ 134.14B Maxim dintotdeauna: $ 1,083.4 $ 1,083.4 $ 1,083.4 Minim dintotdeauna: $ 0.09610939770936966 $ 0.09610939770936966 $ 0.09610939770936966 Preț curent: $ 963.75 $ 963.75 $ 963.75 Află mai mult despre prețul tokenului Binance Coin (BNB)

Structura în profunzime a tokenului Binance Coin (BNB) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri BNB. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview BNB (Binance Coin) is the native token of the BNB Chain ecosystem, which includes the BNB Smart Chain and BNB Beacon Chain. It was initially launched on Ethereum in 2017 and later migrated to its own chains. The token economics of BNB are designed to support network security, incentivize participation, and facilitate a wide range of use cases within the Binance and BNB Chain ecosystems. Issuance Mechanism Initial Supply: BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens.

BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens. Migration: Originally an ERC-20 token, BNB migrated to BNB Beacon Chain (BEP-2) and BNB Smart Chain (BEP-20). Most BNB now exists natively on BNB Smart Chain.

Originally an ERC-20 token, BNB migrated to BNB Beacon Chain (BEP-2) and BNB Smart Chain (BEP-20). Most BNB now exists natively on BNB Smart Chain. Burn Mechanism: BNB employs a deflationary model. Regular token burns (removal of tokens from circulation) have reduced the total supply to approximately 150.54 million as of December 2024. Allocation Mechanism Category Description Initial Distribution 200 million BNB at launch (2017) Current Supply ~150.54 million (after multiple burn events) Chain Distribution ~150.24 million on BNB Smart Chain, ~295,000 on Ethereum (ERC-20) Usage and Incentive Mechanism BNB is a multi-utility token with the following primary uses: Transaction Fees: Used to pay for transaction fees on BNB Chain and Binance Exchange, often at a discounted rate.

Used to pay for transaction fees on BNB Chain and Binance Exchange, often at a discounted rate. Staking and Delegation: Tokenholders can delegate BNB to validators to secure the network and earn rewards. Validators and delegators share rewards, with slashing penalties for malicious or negligent behavior (e.g., double-signing or missing blocks).

Tokenholders can delegate BNB to validators to secure the network and earn rewards. Validators and delegators share rewards, with slashing penalties for malicious or negligent behavior (e.g., double-signing or missing blocks). DeFi and dApps: BNB is widely used in DeFi protocols, liquidity pools, and as collateral in lending/borrowing platforms within the BNB Chain ecosystem.

BNB is widely used in DeFi protocols, liquidity pools, and as collateral in lending/borrowing platforms within the BNB Chain ecosystem. Binance Earn Platform: Users can lock BNB in products like Simple Earn and BNB Vault to earn APR rewards. Locking periods range from 15 to 120 days, with varying APRs (e.g., 0.05% to 0.5%).

Users can lock BNB in products like Simple Earn and BNB Vault to earn APR rewards. Locking periods range from 15 to 120 days, with varying APRs (e.g., 0.05% to 0.5%). Launchpad and Launchpool: BNB can be staked to participate in new token launches and earn event-specific rewards. Locking Mechanism Staking Lock: When delegating BNB to a validator, there is a seven-day unbonding period if tokens are withdrawn.

When delegating BNB to a validator, there is a seven-day unbonding period if tokens are withdrawn. Earn Products: BNB can be locked for fixed periods (15, 30, 60, 90, or 120 days) in Simple Earn, with corresponding APRs.

BNB can be locked for fixed periods (15, 30, 60, 90, or 120 days) in Simple Earn, with corresponding APRs. BNB Vault: Aggregates rewards from various sources; tokens are locked for the duration of the product.

Aggregates rewards from various sources; tokens are locked for the duration of the product. Launchpool/Launchpad: BNB is locked for the duration of the farming or launch event, after which both principal and rewards are returned. Unlocking Time Staking: Seven-day unbonding period for delegated BNB.

Seven-day unbonding period for delegated BNB. Earn Products: Unlocks at the end of the selected lock period (e.g., 15, 30, 60, 90, or 120 days).

Unlocks at the end of the selected lock period (e.g., 15, 30, 60, 90, or 120 days). Launchpool/Launchpad: Unlocks at the end of the event or farming period. Token Unlock Schedule Genesis Supply: As of June 2023, 100% of BNB’s genesis supply is liquid and unlocked, meaning there are no vesting cliffs or delayed unlocks for the initial distribution.

As of June 2023, 100% of BNB’s genesis supply is liquid and unlocked, meaning there are no vesting cliffs or delayed unlocks for the initial distribution. Ongoing Unlocks: The only new tokens entering circulation are those that become unlocked from staking, earn products, or event-specific locks, all of which are short-term and user-initiated. Summary Table Mechanism Details Issuance 200M initial supply, deflationary via regular burns, ~150.54M supply as of Dec 2024 Allocation All tokens initially distributed; no ongoing emissions; supply reduced by burns Usage/Incentives Transaction fees, staking, DeFi, Launchpad/Launchpool, Earn products Locking 7-day unbonding (staking); 15-120 days (Earn); event-based (Launchpool/Launchpad) Unlocking End of lock period or event; 7-day unbonding for staking Unlock Schedule 100% genesis supply liquid; no long-term vesting; only user-initiated short-term locks Additional Insights Deflationary Model: The regular burn mechanism is a key feature, reducing supply and potentially increasing scarcity over time.

The regular burn mechanism is a key feature, reducing supply and potentially increasing scarcity over time. No Long-Term Vesting: Unlike many newer projects, BNB’s entire genesis supply is already liquid, with no ongoing vesting for team or investors.

Unlike many newer projects, BNB’s entire genesis supply is already liquid, with no ongoing vesting for team or investors. Ecosystem Growth: BNB’s utility and incentive mechanisms are closely tied to the growth of the BNB Chain ecosystem, including DeFi, dApps, and Binance’s own products. This comprehensive tokenomics structure has contributed to BNB’s position as a leading asset in the crypto space, balancing utility, incentives, and supply management for both users and the broader ecosystem.

Tokenomie pentru Binance Coin (BNB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Binance Coin (BNB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BNB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BNB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BNB, explorează prețul în direct al tokenului BNB!

Cum se cumpără BNB Te interesează să adaugi Binance Coin (BNB) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru Binance Coin (BNB) Analiza istoricului de preț pentru BNB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BNB!

Predicție de preț pentru BNB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BNB? Pagina noastră de predicție de preț pentru BNB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BNB!

