Tokenomie pentru Perpetual Protocol (PERP) Descoperă informații cheie despre Perpetual Protocol (PERP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Pagină de internet oficială: https://perp.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn

Tokenomie și analiză de preț pentru Perpetual Protocol (PERP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Perpetual Protocol (PERP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.32M $ 18.32M $ 18.32M Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.64M $ 41.64M $ 41.64M Maxim dintotdeauna: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Minim dintotdeauna: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Preț curent: $ 0.2776 $ 0.2776 $ 0.2776 Află mai mult despre prețul tokenului Perpetual Protocol (PERP)

Tokenomie pentru Perpetual Protocol (PERP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Perpetual Protocol (PERP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PERP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PERP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PERP, explorează prețul în direct al tokenului PERP!

Cum se cumpără PERP Te interesează să adaugi Perpetual Protocol (PERP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PERP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PERP pe MEXC!

Istoric de preț pentru Perpetual Protocol (PERP) Analiza istoricului de preț pentru PERP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PERP!

Predicție de preț pentru PERP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PERP? Pagina noastră de predicție de preț pentru PERP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PERP!

