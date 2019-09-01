Tokenomie pentru Phala (PHA) Descoperă informații cheie despre Phala (PHA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Pagină de internet oficială: https://phala.network/ Carte albă: https://docs.phala.network/introduction/readme Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Capitalizare de piață: $ 76.23M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 811.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 93.89M Maxim dintotdeauna: $ 1.415366 Minim dintotdeauna: $ 0.07072015218418083 Preț curent: $ 0.09389

Tokenomie pentru Phala (PHA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phala (PHA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHA, explorează prețul în direct al tokenului PHA!

