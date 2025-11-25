Ce este GIGGLE

Informații despre Giggle Fund (GIGGLE) GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.” GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.” Pagină de internet oficială: https://giggletoken.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Tokenomie pentru Giggle Fund (GIGGLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Giggle Fund (GIGGLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIGGLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIGGLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIGGLE, explorează prețul în direct al tokenului GIGGLE!

Cum se cumpără GIGGLE Te interesează să adaugi Giggle Fund (GIGGLE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GIGGLE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GIGGLE pe MEXC! Istoric de preț pentru Giggle Fund (GIGGLE) Analiza istoricului de preț pentru GIGGLE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GIGGLE! Predicție de preț pentru GIGGLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GIGGLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru GIGGLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GIGGLE!

