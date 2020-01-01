Tokenomie pentru Cookie DAO (COOKIE) Descoperă informații cheie despre Cookie DAO (COOKIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cookie DAO (COOKIE) Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto's first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Pagină de internet oficială: https://www.cookie.fun/ Carte albă: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Cumpără COOKIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cookie DAO (COOKIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cookie DAO (COOKIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.04M $ 62.04M $ 62.04M Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 613.13M $ 613.13M $ 613.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.19M $ 101.19M $ 101.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Minim dintotdeauna: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Preț curent: $ 0.10119 $ 0.10119 $ 0.10119 Află mai mult despre prețul tokenului Cookie DAO (COOKIE)

Tokenomie pentru Cookie DAO (COOKIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cookie DAO (COOKIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COOKIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COOKIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COOKIE, explorează prețul în direct al tokenului COOKIE!

Cum se cumpără COOKIE Te interesează să adaugi Cookie DAO (COOKIE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COOKIE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra COOKIE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cookie DAO (COOKIE) Analiza istoricului de preț pentru COOKIE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COOKIE!

Predicție de preț pentru COOKIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COOKIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru COOKIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COOKIE!

