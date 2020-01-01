Tokenomie pentru FORM (FORM) Descoperă informații cheie despre FORM (FORM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FORM (FORM) Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Pagină de internet oficială: https://official.four.meme/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Cumpără FORM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FORM (FORM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FORM (FORM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 376.18M $ 376.18M $ 376.18M Ofertă totală: $ 572.30M $ 572.30M $ 572.30M Ofertă aflată în circulație: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 571.36M $ 571.36M $ 571.36M Maxim dintotdeauna: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Minim dintotdeauna: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 Preț curent: $ 0.9851 $ 0.9851 $ 0.9851 Află mai mult despre prețul tokenului FORM (FORM)

Tokenomie pentru FORM (FORM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FORM (FORM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FORM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FORM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FORM, explorează prețul în direct al tokenului FORM!

Cum se cumpără FORM Te interesează să adaugi FORM (FORM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FORM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FORM pe MEXC!

Istoric de preț pentru FORM (FORM) Analiza istoricului de preț pentru FORM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FORM!

Predicție de preț pentru FORM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FORM? Pagina noastră de predicție de preț pentru FORM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FORM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!