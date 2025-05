PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

NumePERP

PozițieNo.924

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)13.02%

Ofertă află în circulație66,002,156.95

Ofertă maximă0

Ofertă totală150,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna24.84327338,2021-08-30

Cel mai mic preț0.16472737216386243,2025-04-14

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

