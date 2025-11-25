Ce este BOOST

Tokenomie și analiză de preț pentru Boost (BOOST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Boost (BOOST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 158.86M $ 158.86M $ 158.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M Maxim dintotdeauna: $ 0.22054 $ 0.22054 $ 0.22054 Minim dintotdeauna: $ 0.010193073492704312 $ 0.010193073492704312 $ 0.010193073492704312 Preț curent: $ 0.01083 $ 0.01083 $ 0.01083 Află mai mult despre prețul tokenului Boost (BOOST) Cumpără BOOST acum!

Informații despre Boost (BOOST) BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement. BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement. Pagină de internet oficială: https://boost.gg/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Tokenomie pentru Boost (BOOST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boost (BOOST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOOST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOOST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOOST, explorează prețul în direct al tokenului BOOST!

Cum se cumpără BOOST Te interesează să adaugi Boost (BOOST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOOST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOOST pe MEXC! Istoric de preț pentru Boost (BOOST) Analiza istoricului de preț pentru BOOST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOOST! Predicție de preț pentru BOOST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOOST? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOOST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOOST!

