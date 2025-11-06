BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Boost astăzi este 0.08859 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOOST în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOOST pe MEXC acum.

Mai multe despre BOOST

Informații de preț pentru BOOST

Ce este BOOST

Pagina oficială pentru BOOST

Tokenomie pentru BOOST

Prognoza prețurilor pentru BOOST

Istoric BOOST

Ghid de cumpărare BOOST

Convertor valutar BOOST în fiduciar

BOOST Spot

Contracte la termenBOOST USDT-M

Logo Boost

Pret Boost (BOOST)

Preț în timp real pentru 1 BOOST în USD:

$0.08932
$0.08932
+8.14%1D
USD
Boost (BOOST) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:31 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Boost (BOOST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.08111
$ 0.08111
Minim 24 h
$ 0.09682
$ 0.09682
Maxim 24 h

$ 0.08111
$ 0.08111

$ 0.09682
$ 0.09682

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676

-0.24%

+8.14%

-50.03%

-50.03%

Prețul în timp real pentru Boost (BOOST) este $ 0.08859. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.08111 și un maxim de $ 0.09682, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOST este $ 0.19261759528476227, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.043332483940612676.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOST s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu +8.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -50.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boost (BOOST)

No.986

$ 14.07M
$ 14.07M

$ 72.41K
$ 72.41K

$ 88.59M
$ 88.59M

158.86M
158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.88%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Boost este $ 14.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 72.41K. Oferta aflată în circulație pentru BOOST este 158.86M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 88.59M.

Istoric de preț pentru Boost (BOOST) USD

Urmărește modificările de preț pentru Boost pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0067234+8.14%
30 de zile$ -0.00706-7.39%
60 de zile$ -0.00965-9.83%
90 de zile$ +0.07859+785.90%
Modificare de preț astăzi pentru Boost

Astăzi, BOOST a înregistrat o modificare de $ +0.0067234 (+8.14%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Boost

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00706 (-7.39%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Boost

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BOOST a văzut o modificare de $ -0.00965 (-9.83%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Boost

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.07859 (+785.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Boost (BOOST)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Boost.

Ce este Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Tokenul Boost este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Boost. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BOOST pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Boost pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Boost fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Boost (USD)

Ce valoare va avea Boost (BOOST) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boost (BOOST) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boost.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Boost!

Tokenomie pentru Boost (BOOST)

Înțelegerea tokenomică a Boost (BOOST) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOOST!

Cum se cumpără Boost (BOOST)

Vrei să știi cum să cumperi Boost? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Boost cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BOOST în monede locale

1 Boost(BOOST) în VND
2,331.24585
1 Boost(BOOST) în AUD
A$0.1364286
1 Boost(BOOST) în GBP
0.0673284
1 Boost(BOOST) în EUR
0.0761874
1 Boost(BOOST) în USD
$0.08859
1 Boost(BOOST) în MYR
RM0.3703062
1 Boost(BOOST) în TRY
3.7305249
1 Boost(BOOST) în JPY
¥13.55427
1 Boost(BOOST) în ARS
ARS$128.5768683
1 Boost(BOOST) în RUB
7.1899644
1 Boost(BOOST) în INR
7.8508458
1 Boost(BOOST) în IDR
Rp1,476.4994094
1 Boost(BOOST) în PHP
5.2223805
1 Boost(BOOST) în EGP
￡E.4.1894211
1 Boost(BOOST) în BRL
R$0.4730706
1 Boost(BOOST) în CAD
C$0.1249119
1 Boost(BOOST) în BDT
10.8088659
1 Boost(BOOST) în NGN
127.2843402
1 Boost(BOOST) în COP
$338.1294261
1 Boost(BOOST) în ZAR
R.1.5379224
1 Boost(BOOST) în UAH
3.7260954
1 Boost(BOOST) în TZS
T.Sh.217.66563
1 Boost(BOOST) în VES
Bs19.75557
1 Boost(BOOST) în CLP
$83.45178
1 Boost(BOOST) în PKR
Rs25.0390776
1 Boost(BOOST) în KZT
46.6009977
1 Boost(BOOST) în THB
฿2.8712019
1 Boost(BOOST) în TWD
NT$2.7418605
1 Boost(BOOST) în AED
د.إ0.3251253
1 Boost(BOOST) în CHF
Fr0.070872
1 Boost(BOOST) în HKD
HK$0.6883443
1 Boost(BOOST) în AMD
֏33.876816
1 Boost(BOOST) în MAD
.د.م0.8247729
1 Boost(BOOST) în MXN
$1.6486599
1 Boost(BOOST) în SAR
ريال0.3322125
1 Boost(BOOST) în ETB
Br13.5976791
1 Boost(BOOST) în KES
KSh11.4405126
1 Boost(BOOST) în JOD
د.أ0.06281031
1 Boost(BOOST) în PLN
0.3260112
1 Boost(BOOST) în RON
лв0.389796
1 Boost(BOOST) în SEK
kr0.8495781
1 Boost(BOOST) în BGN
лв0.1497171
1 Boost(BOOST) în HUF
Ft29.6484153
1 Boost(BOOST) în CZK
1.8683631
1 Boost(BOOST) în KWD
د.ك0.02719713
1 Boost(BOOST) în ILS
0.2888034
1 Boost(BOOST) în BOB
Bs0.611271
1 Boost(BOOST) în AZN
0.150603
1 Boost(BOOST) în TJS
SM0.8167998
1 Boost(BOOST) în GEL
0.2400789
1 Boost(BOOST) în AOA
Kz80.829516
1 Boost(BOOST) în BHD
.د.ب0.03339843
1 Boost(BOOST) în BMD
$0.08859
1 Boost(BOOST) în DKK
kr0.5731773
1 Boost(BOOST) în HNL
L2.3281452
1 Boost(BOOST) în MUR
4.07514
1 Boost(BOOST) în NAD
$1.5388083
1 Boost(BOOST) în NOK
kr0.9053898
1 Boost(BOOST) în NZD
$0.1568043
1 Boost(BOOST) în PAB
B/.0.08859
1 Boost(BOOST) în PGK
K0.3782793
1 Boost(BOOST) în QAR
ر.ق0.3224676
1 Boost(BOOST) în RSD
дин.9.0034017
1 Boost(BOOST) în UZS
soʻm1,054.6426884
1 Boost(BOOST) în ALL
L7.4300433
1 Boost(BOOST) în ANG
ƒ0.1585761
1 Boost(BOOST) în AWG
ƒ0.159462
1 Boost(BOOST) în BBD
$0.17718
1 Boost(BOOST) în BAM
KM0.1497171
1 Boost(BOOST) în BIF
Fr261.25191
1 Boost(BOOST) în BND
$0.115167
1 Boost(BOOST) în BSD
$0.08859
1 Boost(BOOST) în JMD
$14.2054065
1 Boost(BOOST) în KHR
355.7827554
1 Boost(BOOST) în KMF
Fr37.73934
1 Boost(BOOST) în LAK
1,925.8695267
1 Boost(BOOST) în LKR
රු27.0084333
1 Boost(BOOST) în MDL
L1.5157749
1 Boost(BOOST) în MGA
Ar399.053655
1 Boost(BOOST) în MOP
P0.70872
1 Boost(BOOST) în MVR
1.364286
1 Boost(BOOST) în MWK
MK153.535329
1 Boost(BOOST) în MZN
MT5.6653305
1 Boost(BOOST) în NPR
रु12.553203
1 Boost(BOOST) în PYG
628.28028
1 Boost(BOOST) în RWF
Fr128.72127
1 Boost(BOOST) în SBD
$0.7282098
1 Boost(BOOST) în SCR
1.2172266
1 Boost(BOOST) în SRD
$3.410715
1 Boost(BOOST) în SVC
$0.7742766
1 Boost(BOOST) în SZL
L1.5370365
1 Boost(BOOST) în TMT
m0.310065
1 Boost(BOOST) în TND
د.ت0.26213781
1 Boost(BOOST) în TTD
$0.5997543
1 Boost(BOOST) în UGX
Sh309.71064
1 Boost(BOOST) în XAF
Fr50.31912
1 Boost(BOOST) în XCD
$0.239193
1 Boost(BOOST) în XOF
Fr50.31912
1 Boost(BOOST) în XPF
Fr9.12477
1 Boost(BOOST) în BWP
P1.1915355
1 Boost(BOOST) în BZD
$0.1780659
1 Boost(BOOST) în CVE
$8.4762912
1 Boost(BOOST) în DJF
Fr15.76902
1 Boost(BOOST) în DOP
$5.6981088
1 Boost(BOOST) în DZD
د.ج11.5592232
1 Boost(BOOST) în FJD
$0.2019852
1 Boost(BOOST) în GNF
Fr770.29005
1 Boost(BOOST) în GTQ
Q0.6785994
1 Boost(BOOST) în GYD
$18.5294844
1 Boost(BOOST) în ISK
kr11.16234

Resursă Boost

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boost, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Boost oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boost

Cât valorează Boost (BOOST) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOOST în USD este 0.08859 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOOST în USD?
Prețul actual pentru BOOST la USD este $ 0.08859. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Boost?
Capitalizarea de piață pentru BOOST este $ 14.07M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOOST?
Ofertă aflată în circulație pentru BOOST este 158.86M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOOST?
BOOST a obținut un preț ATH de 0.19261759528476227 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOOST?
BOOST a avut un preț ATL de 0.043332483940612676 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOOST?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOOST este $ 72.41K USD.
Va crește BOOST în acest an?
BOOST ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOOST pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:31 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

