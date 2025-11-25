Ce este ASTER

Informații de preț pentru ASTER

Tokenomie pentru Aster (ASTER) Descoperă informații cheie despre Aster (ASTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Aster (ASTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aster (ASTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.38B $ 9.38B $ 9.38B Maxim dintotdeauna: $ 2.436 $ 2.436 $ 2.436 Minim dintotdeauna: $ 0.08438718204444161 $ 0.08438718204444161 $ 0.08438718204444161 Preț curent: $ 1.1723 $ 1.1723 $ 1.1723 Află mai mult despre prețul tokenului Aster (ASTER) Cumpără ASTER acum!

Informații despre Aster (ASTER) Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world. Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world. Pagină de internet oficială: https://www.asterdex.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Tokenomie pentru Aster (ASTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aster (ASTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTER, explorează prețul în direct al tokenului ASTER!

Cum se cumpără ASTER Te interesează să adaugi Aster (ASTER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ASTER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ASTER pe MEXC! Istoric de preț pentru Aster (ASTER) Analiza istoricului de preț pentru ASTER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ASTER! Predicție de preț pentru ASTER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTER? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASTER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!