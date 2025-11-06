BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Aster astăzi este 1.0357 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ASTER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ASTER pe MEXC acum.

Pret Aster (ASTER)

Preț în timp real pentru 1 ASTER în USD:

$1.037
-4.44%1D
USD
Aster (ASTER) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Aster (ASTER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.0256
Minim 24 h
$ 1.1718
Maxim 24 h

$ 1.0256
$ 1.1718
$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
+0.13%

-4.44%

+16.98%

+16.98%

Prețul în timp real pentru Aster (ASTER) este $ 1.0357. În ultimele 24 de ore, tokenul ASTER a fost tranzacționat între un minim de $ 1.0256 și un maxim de $ 1.1718, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASTER este $ 2.419058923870731, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.08438718204444161.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASTER s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu -4.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +16.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aster (ASTER)

No.43

$ 2.09B
$ 92.60M
$ 8.29B
2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000
25.22%

0.06%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Aster este $ 2.09B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 92.60M. Oferta aflată în circulație pentru ASTER este 2.02B, cu o ofertă totală de 8000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.29B.

Istoric de preț pentru Aster (ASTER) USD

Urmărește modificările de preț pentru Aster pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.048182-4.44%
30 de zile$ -1.0034-49.21%
60 de zile$ +0.7357+245.23%
90 de zile$ +0.7357+245.23%
Modificare de preț astăzi pentru Aster

Astăzi, ASTER a înregistrat o modificare de $ -0.048182 (-4.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Aster

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -1.0034 (-49.21%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Aster

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ASTER a văzut o modificare de $ +0.7357 (+245.23%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Aster

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.7357 (+245.23%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Aster (ASTER)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Aster.

Ce este Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Tokenul Aster este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Aster. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ASTER pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Aster pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Aster fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Aster (USD)

Ce valoare va avea Aster (ASTER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Aster (ASTER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Aster.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Aster!

Tokenomie pentru Aster (ASTER)

Înțelegerea tokenomică a Aster (ASTER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ASTER!

Cum se cumpără Aster (ASTER)

Vrei să știi cum să cumperi Aster? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Aster cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ASTER în monede locale

Resursă Aster

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Aster, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Aster oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Aster

Cât valorează Aster (ASTER) astăzi?
Prețul pe viu pentru ASTER în USD este 1.0357 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ASTER în USD?
Prețul actual pentru ASTER la USD este $ 1.0357. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Aster?
Capitalizarea de piață pentru ASTER este $ 2.09B USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ASTER?
Ofertă aflată în circulație pentru ASTER este 2.02B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ASTER?
ASTER a obținut un preț ATH de 2.419058923870731 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ASTER?
ASTER a avut un preț ATL de 0.08438718204444161 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ASTER?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ASTER este $ 92.60M USD.
Va crește ASTER în acest an?
ASTER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ASTER pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Aster (ASTER)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

