Pe baza predicției tale, Aster ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1.0307 în 2025.

Pe baza predicției tale, Aster ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1.0822 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ASTER este $ 1.1363 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ASTER este $ 1.1931 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ASTER în 2029 este $ 1.2528 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ASTER în 2030 este $ 1.3154 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Aster ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 2.1427.

În 2050, prețul pentru Aster ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3.4903.