Pe baza predicției tale, Wrapped M ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 2.44 în 2025.

Pe baza predicției tale, Wrapped M ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 2.562 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru WM este $ 2.6901 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru WM este $ 2.8246 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru WM în 2029 este $ 2.9658 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru WM în 2030 este $ 3.1141 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Wrapped M ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 5.0725.

În 2050, prețul pentru Wrapped M ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 8.2627.