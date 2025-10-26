Previsão de preço de Meter Stable (MTR) (USD)

Obtenha previsões de preço de Meter Stable para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto MTR pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Meter Stable % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço Meter Stable para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Meter Stable pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.476348 em 2025. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Meter Stable pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.500165 em 2026. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de MTR em 2027 é $ 0.525173 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de MTR em 2028 é $ 0.551432 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MTR em 2029 é $ 0.579003, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MTR em 2030 é $ 0.607954, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Meter Stable pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.990293. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Meter Stable pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 1.6130. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.476348 0.00%

2026 $ 0.500165 5.00%

2027 $ 0.525173 10.25%

2028 $ 0.551432 15.76%

2029 $ 0.579003 21.55%

2030 $ 0.607954 27.63%

2031 $ 0.638351 34.01%

2032 $ 0.670269 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.703782 47.75%

2034 $ 0.738972 55.13%

2035 $ 0.775920 62.89%

2036 $ 0.814716 71.03%

2037 $ 0.855452 79.59%

2038 $ 0.898225 88.56%

2039 $ 0.943136 97.99%

2040 $ 0.990293 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Meter Stable: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 26, 2025(Hoje) $ 0.476348 0.00%

October 27, 2025(Amanhã) $ 0.476413 0.01%

November 2, 2025(Esta semana) $ 0.476804 0.10%

November 25, 2025(30 dias) $ 0.478305 0.41% Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para hoje O preço previsto para MTR em October 26, 2025(Hoje) é de $0.476348 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para amanhã Para October 27, 2025(Amanhã), a previsão de preço para MTR, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.476413 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para esta semana Até November 2, 2025(Esta semana), a previsão de preço para MTR, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.476804 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Meter Stable (MTR) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para MTR é de $0.478305 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Meter Stable Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 186.69K$ 186.69K $ 186.69K Fornecimento Circulante 391.72K 391.72K 391.72K Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de MTR é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, MTR tem uma oferta em circulação de 391.72K e uma capitalização de mercado total de $ 186.69K. Ver o preço ao vivo de MTR

Preço histórico de Meter Stable De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Meter Stable, o preço atual do Meter Stable é de 0.476348 USD. O fornecimento circulante do Meter Stable (MTR) é de 391.72K MTR , resultando em uma capitalização de mercado de $186,687 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -2.14% $ -0.010453 $ 0.530088 $ 0.475598

7 dias -1.69% $ -0.008050 $ 0.533081 $ 0.464250

30 dias -3.00% $ -0.014335 $ 0.533081 $ 0.464250 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Meter Stable apresentou uma movimentação de preço de $-0.010453 , refletindo uma variação de -2.14% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Meter Stable foi negociado com um valor máximo de $0.533081 e um mínimo de $0.464250 . Houve uma variação de preço de -1.69% . Essa tendência recente destaca o potencial do MTR para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Meter Stable registrou uma variação de -3.00% , refletindo aproximadamente $-0.014335 em seu valor. Isso indica que o MTR pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Meter Stable (MTR)? O módulo de previsão de preço do Meter Stable é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do MTR com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Meter Stable ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do MTR, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Meter Stable. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do MTR, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do MTR para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Meter Stable.

Por que a previsão de preço MTR é importante?

As previsões de preços de MTR são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

