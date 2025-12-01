Preço de Meter Stable hoje

O preço ao vivo de Meter Stable (MTR) hoje é $ 0.767571, com uma variação de 3.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTR para USD é de $ 0.767571 por MTR.

Meter Stable ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 299,817, com um fornecimento em circulação de 391.72K MTR. Nas últimas 24 horas, MTR foi negociado entre $ 0.731823 (mínimo) e $ 0.860024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 32.69, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.181504.

No desempenho de curto prazo, MTR movimentou-se -0.01% na última hora e -5.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meter Stable (MTR)

Capitalização de mercado $ 299.82K$ 299.82K $ 299.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.82K$ 299.82K $ 299.82K Fornecimento Circulante 391.72K 391.72K 391.72K Fornecimento total 391,721.0 391,721.0 391,721.0

