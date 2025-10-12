Informações de preço de ZTX (ZTX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00098675 $ 0.00098675 $ 0.00098675 Mínimo 24h $ 0.00115768 $ 0.00115768 $ 0.00115768 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00098675$ 0.00098675 $ 0.00098675 Máximo 24h $ 0.00115768$ 0.00115768 $ 0.00115768 Máximo histórico $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Menor preço $ 0.00098675$ 0.00098675 $ 0.00098675 Variação de Preço (1h) +0.33% Alteração de Preço (1D) -5.43% Variação de Preço (7d) -31.46% Variação de Preço (7d) -31.46%

O preço em tempo real de ZTX (ZTX) é $0.00102653. Nas últimas 24 horas, ZTX foi negociado entre a mínima de $ 0.00098675 e a máxima de $ 0.00115768, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZTX é $ 0.03870653, enquanto o mais baixo é $ 0.00098675.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZTX variou +0.33% na última hora, -5.43% nas últimas 24 horas e -31.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ZTX (ZTX)

Capitalização de mercado $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.28M$ 10.28M $ 10.28M Fornecimento Circulante 4.20B 4.20B 4.20B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZTX é $ 4.32M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZTX é 4.20B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.28M.