Preço de ZAPP hoje

O preço ao vivo de ZAPP (ZAPP) hoje é $ 0, com uma variação de 6.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAPP para USD é de $ 0 por ZAPP.

ZAPP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,988, com um fornecimento em circulação de 999.84M ZAPP. Nas últimas 24 horas, ZAPP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZAPP movimentou-se +0.04% na última hora e -29.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 492.38.

Informações de mercado de ZAPP (ZAPP)

Capitalização de mercado $ 121.99K$ 121.99K $ 121.99K Volume (24h) $ 492.38$ 492.38 $ 492.38 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.99K$ 121.99K $ 121.99K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

A capitalização de mercado atual de ZAPP é $ 121.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 492.38. A oferta em circulação de ZAPP é 999.84M, com um fornecimento total de 999841279.095402. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.99K.