Preço de XMEME hoje

O preço ao vivo de XMEME (XMEME) hoje é $ 0.0000075, com uma variação de 1.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XMEME para USD é de $ 0.0000075 por XMEME.

XMEME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 749,839, com um fornecimento em circulação de 100.00B XMEME. Nas últimas 24 horas, XMEME foi negociado entre $ 0.00000742 (mínimo) e $ 0.00000767 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001789, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000062.

No desempenho de curto prazo, XMEME movimentou-se -0.22% na última hora e +6.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XMEME (XMEME)

Capitalização de mercado $ 749.84K$ 749.84K $ 749.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 749.84K$ 749.84K $ 749.84K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

