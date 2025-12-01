Preço de PUMPCADE hoje

O preço ao vivo de PUMPCADE (PUMPCADE) hoje é $ 0.006569, com uma variação de 11.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPCADE para USD é de $ 0.006569 por PUMPCADE.

PUMPCADE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PUMPCADE. Nas últimas 24 horas, PUMPCADE foi negociado entre $ 0.006558 (mínimo) e $ 0.008185 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PUMPCADE movimentou-se -0.76% na última hora e -6.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.12K.

Informações de mercado de PUMPCADE (PUMPCADE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

